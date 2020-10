PAGANI. Un'auto ha perso il controllo ed è finita fuori strada a Pagani, perdendo anche del carburante. Questo ha provocato, dopo qualche minuto, un secondo incidente, di cui è stato vittima un ciclista. Il sinistro si è verificato questa mattina. Una Fiat era in marcia, proveniente dall'incrocio della variante, quando, per cause ancora in corso di accertamento, sarebbe finita fuori strada. Poi, avrebbe cominciato a perdere molto carburante, che avrebbe interessato a quel punto buona parte della carreggiata. E sarebbe stato questo il motivo per il quale, successivamente, un ciclista nel transitare lungo quella strada, sia finito a terra, sull'asfalto.

Probabilmente dopo essere stato scivolato per le condizioni attuali del manto stradale. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del reparto territoriale di Nocera Inferiore per ricostruire la dinamica dell'incidente, oltre ad un'ambulanza. I militari hanno chiuso temporaneamente il passaggio della strada dove si era verificato il sinistro, per i primi rilievi e per ripristinare, inoltre, le condizioni dell'asfalto. Il ciclista è stato trasferito invece in ospedale, a Cava de' Tirreni, per accertamenti in ragione delle ferite riportate a seguito della caduta.

