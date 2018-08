Martedì 21 Agosto 2018, 06:30

MERCATO SAN SEVERINO - Ubriaco alla guida piomba con la sua auto fin quasi sulla processione, frenando giusto in tempo: a causa del forte spavento, il parroco, padre Ciro Avella, sviene e due donne finiscono in ospedale. È successo a Galdo di Carifi domenica sera, durante la processione in onore di San Rocco. Molti gridano al miracolo. E, da ieri mattina, è corsa nelle ricevitorie, dove molti cittadini stanno giocando i numeri al Lotto.Erano le 19,45 dell’altro ieri. Torello è in festa: è in corso la processione con le statue di San Rocco e Sant’Anna. Il corteo religioso, transitando tra due ali di auto ferme ai lati della strada, è arrivato alla frazione Galdo di Carifi. C’è una sosta quando, all’improvviso, si sente il rombo di un motore di un’auto: è un fuoristrada che proviene a velocità sostenuta da Bracigliano e che, evitando la fila dei veicoli fermi, sembra non volersi fermare. Scatta il panico: urla, fuggi fuggi generale, mentre i portatori della statua di Sant’Anna a stento riescono a tenere sulle spalle il simulacro. Forse, proprio le urla della gente, richiamano l’attenzione dell’automobilista che, a quel punto, pigia forte il piede sul freno, fermandosi giusto in tempo. Alcune persone si scaraventano verso di lui per linciarlo: l’intervento di un carabiniere fuori servizio, evita il peggio. Intervengono i vigili urbani e i carabinieri.Intanto, molti tentano la fortuna con il Lotto: 6 (la processione), 14 (l’ubriaco), 28 (il prete), 26 (Sant’Anna) e 90 (la paura) i numeri più giocati.