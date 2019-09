Lunedì 30 Settembre 2019, 12:42

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Violento scontro tra un'auto pirata e una moto in litoranea verso Pontecagnano. Due motociclisti sono rimasti feriti e sono stati trasportati in ospedale, nella tarda serata di ieri, dopo che la loro moto è stata urtata da un'auto pirata. Il conducente del veicolo non si è fermato nemmeno per soccorrore i feriti e tanto meno ha allertato le forze dell'ordine. Sul posto i soccorritori del Vopi e i carabinieri della compagnia di Battipaglia che hanno avviato le ricerche dell'automobilista pirata.