Un auto pirata ha investito un 14enne mentre attraversava la strada a Battipaglia. Il minorenne ha riportato una serie di fratture ed è stato ricoverato all'ospedale Santa Maria della Speranza. Sull'episodio indagano i carabinieri della compagnia di Battipaglia per individuare l'automobilista che ha investito il ragazzo e non si è fermato per soccorrerlo. I carabinieri, agli ordini del maggiore Vitantonio Sisto, sono a lavoro per individuare eventuali telecamere che hanno immortalato le fasi dell'incidente e quindi poi risalire all'utomobilista pirata. © RIPRODUZIONE RISERVATA