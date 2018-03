Mercoledì 28 Marzo 2018, 19:00 - Ultimo aggiornamento: 28-03-2018 19:08

Auto pirata investe una donna in via Trento: la malcapitata è stata soccorsa e trasportata in ospedale per gli accertamenti del caso. Non dovrebbe essere grave ma intanto le forze di polizia hanno avviato delle indagini, sulla scorta delle testimonianze raccolte e dei video delle telecamere di sicurezza, per cercare di individuare l'automobilista che è fuggita via.