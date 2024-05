Un'automobile pirata ha investito due persone ad Eboli. I malcapitati erano in sella ad una bicicletta e sono stati investiti da un veicolo che percorreva via Serracapilli e l'automobolista non si è fermato a prestare soccorso ai feriti fuggendo via.

I feriti sono stati ricoverati all'ospedale di Eboli. Sull'episodio indagano gli agenti della polizia municipale, diretti dal comandante Mario Dura.