Autostrada Napoli-Salerno: caos e code per un'auto che prende fuoco, nessun ferito

Un'auto ha preso fuoco questa mattina sulla Napoli-Salerno poco prima dello svincolo per Cava de' Tirreni. Sul posto il personale di Autostrade meridionali e la polizia stradale che sono prontamente intervenuti per soccorrere il malcapitato automobilista. Per fortuna l'uomo è riuscito ad accostare e fermarsi nell'are di sosta così da rendere agevoli i soccorsi ed evitare il peggio.

Ancora da capire le cause. Code e file a partire dallo svincolo di Nocera Inferiore con oltre un'ora di attesa.