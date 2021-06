Le fiamme si sarebbero sprigionate dal vano motore, almeno questa è l'ipotesi guardando l'auto, una Citroen C3, dopo l'intervento dei vigili del fuoco. L'importante è che i cinque giovani a bordo sono riusciti a scendere dalla vettura e, a parte lo spavento, sono sani e salvi.

L'episodio si è consumato intorno alle 12.30 di oggi sul raccordo autostradale Salerno-Avellino poco prima della barriera di Mercato San Severino in direzione nord. Un automobilista si è fermato per dare un primo soccorso e verificare che non ci fossero feriti, intanto sono giunti i vigili del fuoco che hanno provveduto a domare l'incendio. Il traffico ha subito lievi rallentamenti.