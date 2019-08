Sabato 3 Agosto 2019, 09:52

ROCCAPIEMONTE. Si ingegnano per mascherare la provenienza furtiva di un'auto, rubata in precedenza a Roma, cambiandone tutti i connotati. Finiscono tutti a processo: tra di loro c'è anche un dipendente del Ministero delle Infrastrutture. Sono in quattro ora a doversi difendere, dopo la citazione a giudizio, dalle accuse di riciclaggio, falsità materiale commessa da pubblico ufficiale e anche da privato. I fatti contestati dalla procura risalgono al mese di maggio del 2015, nel comune di Roccapiemonte. Sullo sfondo il furto di una Fiat Panda, avvenuto a Roma nel 2012, poi segnalato con tanto di denuncia. I quattro - in qualità di venditore, di precedente proprietario, di titolare di una rivendita di auto e di dipendente impiegato al Ministero - avrebbero eseguito una serie di operazioni per ostacolare l'identificazione del veicolo. In primis, avrebbero applicato una targa abbinata originariamente ad un autocarro per trsporto di cose e ad uso privato.Poi, avrebbero applicato l'organo propulsore ed il cambio trasmissione di provenienza illecita, per poi alterare i dati identificativi del veicolo riportati sulla carta di circolazione (per un'autovettura per trasporto di persone con 2 posti a sedere anteriormente e 3 posteriormente). Quei dati - secondo le accuse - non corrispondevano a quanto indicato nella targhetta identificativa del veicolo che riportava un'omologazione differente, che infatti individuava, al contrario, un autocarro per trasporto di cose con soli due posti. Inoltre, avrebbero poi utilizzato una marchetta operativa e forzando il sistema informativo, avrebbero registrato l'aggiornamento della Fiat Panda per la trasformazione e collaudo da autocarro ad autovettura. Nonostante non fosse mai stata rilasciata autorizzazione da parte della casa costruttirce. Il processo vede come parti offese l'Avvocatura dello Stato e il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti.