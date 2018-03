Auto rubata e refurtiva recuparata dai carabinieri

Giovedì 8 Marzo 2018, 17:32 - Ultimo aggiornamento: 08-03-2018 17:32

La scorsa notte i carabinieri della compagnia di Battipaglia hanno sventato furti in abitazione e nelle pertinenze di abitazioni private, riuscendo a recuperare materiale e mezzi asportati negli ultimi giorni ed utilizzati anche per compiere furti. In particolare, i militari, nel corso di un servizio perlustrativo in località Frosano di Olevano sul Tusciano, hanno individuato due ladri muoversi fra la fitta vegetazione che appena hanno visto l'auto dei carabinieri sono fuggiti riuscendo a svanire nel nulla. Ripercorrendo la strada i militar hanno rinvenuto, nascosta fra alcuni alberi d’ulivo, un’Opel Corsa, risultata rubata a Matinella lo scorso 5 marzo. All’interno dell’auto, i carabinieri diretti dal maggiore Erich Fasolino hanno recuperato attrezzatura varia, fra cui due decespugliatori, una saldatrice, un trapano ed un aspirapolvere industriale. Sono in corso accertamenti per risalire ai proprietari della refurtiva.