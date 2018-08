La Squadra Mobile della Questura di Salerno ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare, emessa dal gip di Salerno su richiesta della Procura, nei confronti di due persone indagate per tentato omicidio aggravato e continuato. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, la notte del 6 maggio scorso, davanti alla discoteca Sea Garden di Salerno, i due si sarebbero lanciati a folle velocità a bordo di un'auto contro circa 10 ragazzi in fila all'ingresso del locale con il chiaro intento di ucciderli.



Gli autori del gesto volevano vendicarsi per essere stati allontanati dal locale poco prima in quanto ritenuti molesti. I due, dopo aver fatto finta di allontanarsi, sono saliti a bordo dell'auto e, dopo aver urtato una prima volta il cancello che separa il parcheggio dall'ingresso del locale al fine di saggiarne la resistenza, hanno lanciato l'auto a velocità sostenuta e, dopo aver abbattuto il cancello, hanno investito i ragazzi fermi all'entrata del locale. Una transenna si è incagliata sotto l'auto rallentandone la corsa, salvando così la vita dei giovani all'ingresso del locale.

