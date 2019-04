Sabato 6 Aprile 2019, 22:12

Auto fantasma semina il panico sulla Statale a Nocera Inferiore. Un'Alfa Romeo 159 senza autista ha invaso la sede stradale in senso opposto andando a sbattere prima contro una Mercedes Classe A e poi finendo la sua corsa contro un Suv Mercedes. Sbigottiti ed impauriti gli occupanti delle automobili quando si sono resi conto che nell'Alfa Romeo non c'era nessuno al volante. Le portiere erano chiuse. Secondo alcune testimonianze l'auto era stata parcheggiata sul marciapiedi probabilmente senza il freno di stazionamento e in folle. MImprovvisamente si è messa in movimento anche perché la strada è in discesa finendo la sua corsa contro le due Mercedes. Non ci sono stati feriti ma danni alle vetture. Sono intervenuti i carabinieri che hanno provveduto a rintracciare il proprietario della macchina. La vettura è stato rimossa da un carro attrezzi.