Sabato 28 Settembre 2019, 08:45

Stavano rientrando dall'ospedale di Vallo della Lucania quando hanno trovato la strada sbarrata da un'automobile capovolta in mezzo alla carreggiata. Non hanno perso tempo l'autista e il medico a bordo dell'ambulanza dell'associazione Asa, in postazione al Saut di Castellabate, che sono subito scesi per prestare soccorso ai feriti. L'incidente è avvenuto intorno alle 4 di questa mattina in contrada Archi, lungo la via del mare che collega Santa Maria di Castellabate e Agropoli. A bordo c'era una ragazza da sola, una ventiduenne di Agropoli, che stava facendo ritorno a casa. Trasportata all'ospedale San Luca di Vallo della Lucania, ha riportato un traima facciale ed escoriazioni in varie parti del corpo. L'auto, in una curva, era finita contro un muretto di pietra e poi si era ribaltata. Fortunatamente subito dopo è arrivata l'ambulanza.