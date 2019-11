Ultimo aggiornamento: 06:35

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Gomme bucate. Sarebbe questa la «punizione» per chi parcheggia nei pressi dell’ospedale Santa Maria dell’Olmo di Cava de' Tirreni e in particolare, nella piccola traversa di via Tolomei. A denunciarlo sono state le stesse vittime che hanno ritrovato la loro auto con i pneumatici a terra., adiacente al presidio cavese, quasi sempre perché si tratta di una sosta breve. «È davvero inquietante subire queste angherie - spiega una delle vittime - Ho parcheggiato l’auto solo per pochi minuti. Dovevo accompagnare in ospedale mia madre che ha problemi di deambulazione. Quando sono andata a riprenderla aveva le gomme bucate. Avrò dato fastidio a qualcuno della zona. Purtroppo non è la prima volta».Sui social, infatti, sono molti gli automobilisti e soprattutto gli utenti ad aver subito piccoli danni alle loro auto, parcheggiate nella piccola traversa di via Tolomei. Sono in tanti che accompagnano i loro cari in ospedale e per brevi soste cercano un posto nelle vicinanze. «Forse è un’abitudine che da fastidio a qualcuno» dicono. Il Santa Maria dell’Olmo non dispone di un’area parcheggio. E così dipendenti ed utenti non hanno la disponibilità di un posto auto.