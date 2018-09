Giovedì 20 Settembre 2018, 12:11

La sosta selvaggia colpisce ancora, e stavolta lo fa su marciapiedi e rampe per disabili in pieno centro cittadino. E' pioggia di multe e lo sdegno e le critiche corrono anche sul web. Foto che immortalano automobili parcheggiate nei posti più improbabili. Un fiume di polemiche e la richiesta dei cittadini e dei residenti della zone più critiche di maggiori controlli da parte della polizia municipale. Chieste anche sanzioni sempre più dure.I veicoli, di fatto, si trovano sistemati tra i marciapiedi e la strada, bloccano sia i pedoni che gli automobilisti creando ingorghi e spesso anche furiose liti. I maggiori problemi si verificano proprio in pieno centro cittadino, dove anche le rampe per diversamente abili sono letteralmente prese d'assalto, come se fossero veri stalli per la sosta. Diverse le denunce, così come le foto che arricchiscono ogni giorno l'album dell'inciviltà.I vigili urbani stanno battendo l'intero territorio ed elevando centinaia di multe.