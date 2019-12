Incidente stradale a Pontecagnano. Un'auto si è schiantata sui veicoli in sosta dinanzi il ponte chiuso che sovrasta il torrente Asa a Pontecagnano. L'urto è stato violento e tre persone sono rimaste ferite. Sul posto per soccorrere i feriti il personale sanitario del Vopi, le forze dell'ordine e i vigili del fuoco. I feriti sono stati trasportati in ospedale. Molto probabilmente il conducente dell'auto che è finito contro i veicoli in sosta non si è accorto che il ponte è chiusto e la strada non è percorribile. © RIPRODUZIONE RISERVATA