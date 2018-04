Giovedì 12 Aprile 2018, 20:04 - Ultimo aggiornamento: 12-04-2018 20:04

Sfiorata la tragedia a Scario. Questa mattina sul lungomare una station wagon guidata da un uomo di Roma è finita improvvisamente contro i tavolini e le sedie situate all'esterno di un bar. Gli arredi sono stati travolti finendo l'uno sull'altro. Il caso ha voluto che proprio in quel momento fortunatamente nessuno fosse accomodato davanti al centralissimo locale, altrimenti il bilancio dell'incidente avrebbe potuto essere più grave. Sul posto è giunto il comandante della polizia municipale di San Giovanni a Piro, Carmelo Fasano, che, coadiuvando i Carabinieri, ha eseguito gli accertamenti del caso. L'uomo alla guida, un 75enne originario di Roma, proprietario di una villetta presso il noto centro balneare, al momento dell'intervento è risultato essere in stato confusionale. Per questo è stato accompagnato presso il vicino ospedale di Sapri per i controlli del caso.