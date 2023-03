Autobus di studenti in fiamme: il conducente fa scendere i ragazzi prima dell'incendio

Un autobus in fiamme questa mattina, intorno alle 7.30 lungo la Ss19 tra Polla e il bivio di Campostrino.

A bordo l'autista e pochi studenti, il conducente si è reso conto che c'era qualche problema al veicolo e ha fatto prontamente scendere i ragazzi, facendoli salire su un altro pullman che seguiva il mezzo.

Quando il pullman era vuoto ci sono state le fiamme ma sul posto da poco erano arrivati già carabinieri e vigili del fuoco. Questa la nota dell'azienda di trasporti.

"Questa mattina un nostro pullman, per cause in corso di accertamento, è stato danneggiato da un incendio. Nessuna persona è rimasta ferita in quanto il nostro autista rendendosi conto che c'erano alcuni problemi a bordo aveva già fatto scendere i passeggeri e stavano salendo, come poi è avvenuto, su un altro vettore. Ringraziamo vigili del fuoco e carabinieri per il pronto intervento".