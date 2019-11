© RIPRODUZIONE RISERVATA

Attimi di paura questa mattina sulla. Un principio di incendio si è sviluppato su autobus di linea adibito al trasporto degli studenti dal Golfo di. Il fuoco è divampato nel vano motore nei pressi diIl mezzo per fortuna era sulla via del ritorno, pertanto in quel momento non vi erano passeggeri.L’autista ha immediatamente accostato a margine della carreggiata, quindi ha fatto scattare l’allarme. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, gli uomini della Polizia Stradale e i carabinieri. Qualche disagio si è registrato alla circolazione.