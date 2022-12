Automobile incendiata a Eboli: indagini dei carabinieri

Far west ad Eboli. Un'automobile è stata bruciata in pieno centro, in via Mdonna del Soccorso. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco che hanno spento le fiamme evitando che raggiungessero gli altri veicoli in sosta. Sull'episodio indagano i carabinieri che hanno avviato le indagini per ricostruire le fasi dell'incendio ed individuare i piromani. Potrebbe trattarsi di un regolamento di conti tra gang di spacciatori.