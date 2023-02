Far west ad Eboli dove un motocilcista ha aggredito il proprietario di un'auto, una Smart, in via Amendola, in pieno centro.

La moto è finita contro l'automobile provocando danni e il centauro con il casco ha colpito il proprietario del veicolo che ha riportato ferite gravi al naso.

In centro si sono precipitati i soccorritori e i carabinieri per riportare la calma.