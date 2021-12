Automobilista pirata individuato e sanzionato dalla polizia stradale

Un automobilista pirata è stato individuato e sanzionato dalla polizia stradale dopo aver provocato un incidente stradale a Bellizzi la scorsa notte. I poliziotti hanno notato le auto coinvolte nell'incidente stradale molto danneggiate e si sono fermati per soccorrere gli automobilisti che fortunatamente non erano rimasti feriti. Il conducente che ha provocato il sinistro stradale non si è fermato per costatare i danni ed è fuggito via ma i poliziotti lo hanno rintracciato e lo hanno sanzionato per omissione si soccorso e fuga dopo il sinistro stradale e gli è stata ritirata la patente di guida.

APPROFONDIMENTI L'INCIDENTE Incidente a Napoli, pizzaiolo investito e ucciso sulla bici... L'INCIDENTE Battipaglia, donna investita da auto pirata: automobilista ricercato L'INCIDENTE Napoli, travolto e ucciso sulle strisce pedonali: braccato il pirata...