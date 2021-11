Automobilista tenta di aggredire un parcheggiatore salvato dai vigili urbani

Far west ad Eboli. Un automobilista ha tentato di aggredire un parcheggiatore e per riportare la calma ed è intervenuta una pattuglia della polizia municipale. L’episodio è accaduto sabato, in pieno centro, a Viale Amendola. I passanti si sono avvicinati ai due litiganti e poi sono giunti i vigili urbani, diretti dal comandante Sigismondo Lettieri, a bordo di un’auto d’ordinanza con le sirene spiegate.

L’automobilista si è scagliato contro il parcheggiatore e i vigili urbani hanno separato i due uomini prima che fosse troppi tardi. Probabilmente, l’automobilista aveva parcheggiato il veicolo nelle aree di sosta a pagamento e non aveva acquistato il ticket o non lo aveva esposto sul cruscotto dell’auto e il parcheggiatore si è avvicinato all’autovettura per controllare.