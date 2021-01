Un cuoco ubriaco mentre guidava la sua automobile è finito sulle autovetture in sosta ed è stato denunciato dalla polizia municipale. L'episodio è accaduto ieri sera ad Eboli, in via Rosselli, dove l'automobilista, romano 33enne, è stato fermato dagli agenti della polizia municipale, agli ordini del comandante Sigismondo Lettieri, e lo hanno sottoposto all'alcol test risultato superiore al consentito. L'automobile condotta dal cuoco è stata sequestrata e ora l'automobilista rischia il ritiro della patente e una sanzione tra i 1.500 e i 6.000 euro

