Salerno, camion precipita nel burrone: chiude alle 22 il viadotto Grancano per il recupero del tir

Per consentire le operazioni di recupero di un mezzo pesante, imposte delle limitazioni al transito veicolare sulla A2 Autostrada del Mediterraneo, nel territorio comunale di Salerno. Per cause in corso di accertamento, il mezzo è uscito autonomamente fuori strada e nell'impatto, il conducente del veicolo è rimasto lievemente ferito. A partire dalle ore 22 e fino alle ore 6 di domani, il tratto autostradale sarà chiuso in direzione sud, in prossimità del km 8,350 (Viadotto Grancano), con uscita obbligatoria allo svincolo Fratte- Salerno Est in direzione nord della Diramazione A2 Napoli, con rientro dallo stesso svincolo in direzione sud.