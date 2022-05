Malore mentre guida il camion, 60enne muore in autostrada

Malore in autostrada, muore mentre sta guidando. È quanto accaduto ieri pomeriggio sull'autostrada A30, poco prima della barriera Caserta-Salerno, in prossimità del casello autostradale di Mercato San Severino. Un uomo di circa 60 anni, camionista, è stato colto da un malore. Nei momenti appena precedenti, probabilmente resosi conto che era prossimo a perdere il controllo del veicolo, l'uomo ha virato il suo camion fuori strada, finendo contro un guardrail. La sua manovra ha probabilmente evitato il rischio concreto di qualche incidente o scontro con altri veicoli.

L'uomo è morto poco dopo, inutili i soccorsi giunti sul posto dopo segnalazione di diversi automobilisti. I sanitari hanno appurato che il decesso è sopraggiunto per cause naturali. In ragione dell'intervento, il traffico autostradale ha subito dei rallentamenti. Sul posto, per le verifiche del caso, erano intervenuti anche gli agenti della polizia stradale di Caserta Nord.