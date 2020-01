Ultimo aggiornamento: 07:08

L’Anas dovrà risarcire un automobilista che, a causa di una pozzanghera sulla carreggiata autostradale, slittò con la vettura perdendo il controllo della stessa e finendo contro il guardrail.A sentenziarlo è stato il giudice civile Ilaria Bianchi del Tribunale di Salerno che ha accolto la richiesta dell’avvocato Antonio Cammarota in favore del cliente che ha assistito nella causa durata quasi 10 anni.uniformandosi all’orientamento costante della giurisprudenza della Corte di Cassazione secondo cui il danneggiato non deve provare nulla (basta che ci sia il fatto storico, l’evento) mentre al custode compete la prova, per essere scagionato, del caso fortuito oppure della forza maggiore. Circostanze, a parere del giudice, non provate. E per l’avvocato Cammarota il principio «si attanaglia in maniera ancora più cogente nei confronti di quelle pubbliche amministrazioni e di quei comuni proprietari di strade che non vengono curate»: se danneggiate, i custodi sono tenuti a ripararle in modo da non incorrere in un danno erariale (oltre al costo della riparazione) a carico dell’amministrazione pubblica e, quindi, di tutti i cittadini: «La sentenza emessa è ancor più rilevante perché si riferisce ad una pozzanghera in autostrada dove la difficoltà di ripulitura è molto più complessa di quella che può avvenire per le strade urbane».