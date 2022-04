Autostrada del Mediterraneo, lavori in orario notturno per due giorni

Per consentire il completamento degli interventi di pavimentazione lungo la A2 autostrada del Mediterraneo in provincia di Salerno e al fine di agevolare gli spostamenti durante il periodo delle festività pasquali, i lavori di pavimentazione saranno svolti esclusivamente in orario notturno.

Nel dettaglio, per questa notte e quella di domani, nella fascia oraria compresa tra le ore 22:00 e le ore 7:00, saranno chiuse le corsie di marcia veloce e lenta, dal km 10,200 al km 8,800 in direzione nord, nei pressi dello svincolo del raccordo Salerno Avellino/A30 Roma. l transito sarà consentito sulla sola corsia di sorpasso.