È stata prorogata di una settimana la liberalizzazione del pedaggio nella stazione di Cava de' Tirreni sulla A3 Napoli-Pompei-Salerno. Lo comunica Autostrade Meridionali.

«In funzione di accordi con le competenti autorità», Autostrade Meridionali fa sapere di aver «prorogato fino al 5 marzo 2021 l'iniziativa per esentare dal pagamento del pedaggio sia in ingresso che in uscita presso la stazione di Cava dè Tirreni gli utenti dal lunedì al venerdì nelle fasce orarie dalle ore 7 alle ore 10 e dalle ore 16 alle ore 18».

Lo stop al pedaggio all'entrata e all'uscita di Cava dè Tirreni è stato deciso a seguito della frana che il 10 febbraio scorso ha interrotto il traffico tra Vietri sul Mare e Salerno.

