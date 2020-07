Autostrade Meridionali comunica che per lavori di manutenzione dei viadotti e gallerie ubicati nel tratto autostradale Angri Salerno nella sera del 1 luglio 2020 si procederà alle seguenti chiusure di tratta:



Direzione SUD (Da Napoli verso Salerno)

dalle ore 22:00 di questa sera ( 1 luglio 2020) alle ore 06.00 di domani mattina (2 luglio2020) sarà chiuso il tratto autostradale Angri sud - Nocera in direzione Salerno.Percorso alternativo: SS 18 da uscita di Angri Sud fino ad ingresso di Nocera Sud (conservare la ricevuta di pagamento che consente di utilizzare, se occorrente, il tratto Nocera - Cava dei Tirreni senza ripetere il pagamento del pedaggio)

· Dalle ore 23.00 questa sera ( 1 luglio 2020) alle ore 06.00 di domani mattina(2 luglio2020) sarà chiuso il tratto autostradale Cava de' Tirreni - Salerno in direzione Salerno.

Percorso alternativo: SS 18 da uscita di Cava de’ Tirreni fino a Salerno

Direzione NORD (Da Salerno verso Napoli)

· Dalle ore 21 di questa sera ( 1 luglio 2020) alle ore 06.00 di domani mattina (2 luglio2020) sarà chiuso il tratto autostradale Salerno - Cava de’ Tirreni direzione Napoli.

Percorso alternativo: SS 18 da Salerno a Cava dei Tirreni



Dalle ore 01 alle ore 04 di questa notte (giorno 2 luglio) sarà chiuso al traffico il tratto autostradale Nocera - Angri in direzione nord.Percorso alternativo: SS 18 da Nocera ad Angri non sarà richiesto il pagamento di pedaggio alla stazione di Nocera.



Si comunica inoltre, che dalle ore 22 di questa sera ( 1 luglio 2020) alle ore 06.00 di domani mattina (2 luglio2020) sarà chiusa al traffico la rampa di ingresso di via Marina in direzione Salerno. Accesso alternativo in autostrada da S. Giovanni e da Via Galileo Ferraris © RIPRODUZIONE RISERVATA