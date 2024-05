Si spengono gli autovelox anche a Salerno, come nel resto d’Italia. In attesa che si chiarisca il nodo omologazione-taratura-approvazione stabilito dal nuovo decreto Salvini che sarà pubblicato oggi in gazzetta ufficiale ed entrerà in vigore da domani. Congelati temporaneamente anche gli autovelox mobili in attesa che il Comune predisponga nuova segnaletica stradale come imposto dal provvedimento legislativo: per mettere in strada il nuovo autovelox intelligente, l’amministrazione comunale aveva speso a inizio anno circa 18mila euro proprio per potenziare la sicurezza sulle strade ed evitare scorribande degli automobilisti. Eppure l’autovelox mobile aveva fatto registrare “sensibili” miglioramenti nella lotta all’alta velocità in città. «Registriamo per la prima volta un calo delle infrazioni – aveva dichiarato nelle scorse settimane il comandante della polizia locale, Rosario Battipaglia - si rileva una flessione importante delle infrazioni e un calo dell’andamento della velocità». Il bilancio delle violazioni era stato dimezzato rispetto agli ultimi controlli effettuati sul finire del 2023.

LA NOVITÀ

Adesso però si cambia. La stretta del decreto Salvini riguarderà innanzitutto i Comuni perché con l'entrata in vigore del decreto varato dal vicepremier spetterà ai prefetti decidere dove collocare gli autovelox. Le amministrazioni locali dunque non potranno più beneficiare dell'autonomia finora esercitata, ma dovranno coordinarsi con la prefettura anche nel caso dei cosiddetti "dispositivi mobili". Non solo, i Comuni saranno tenuti a fornire un'adeguata dimostrazione della necessità di posizionare un nuovo autovelox su una determinata strada. Nella documentazione da allegare alle Prefetture infatti, le amministrazioni locali dovranno attestare che in quel tratto stradale il tasso di incidenti è particolarmente elevato e che la causa principale dei sinistri risulta imputabile all'alta velocità.

IL CAPOLUOGO

Tre strade e non solo il Lungomare Marconi da “blindare” con l’autovelox fisso. È il piano che Comune e Polizia municipale avevano predisposto tra dicembre e gennaio scorsi per frenare l’escalation di sinistri e ridurre il tasso di pericolosità di strade ritenute sensibili. Dopo sopralluoghi accurati dei tecnici avvenuti tra novembre e dicembre 2023, era stata verificata la fattibilità del posizionamento di un autovelox fisso sulle strade maggiormente esposte al rischio incidentalità stradale. Tre le strade indicate come ad alto tasso di incidentalità stradale: si trattava di via Lungomare Tafuri, via Lungomare Marconi, via Delle Calabrie, nella estrema zona orientale al confine con località Lamia e Pontecagnano Faiano. Tre strade, tre postazioni fisse di autovelox fisso. Tutte congelate con l’entrata in vigore da domani del Decreto legge Salvini sugli autovelox. Gli occhi elettronici inoltre non potranno essere più collocati su qualunque strada. Il decreto introduce lo stop agli autovelox nei centri abitati in cui i limite è inferiore ai 50 chilometri orari. Il Comune dovrà per forza di cose attivare il servizio strade per rifare la segnaletica informativa. Per quanto riguarda i centri urbani invece, infatti, gli occhi elettronici dovranno essere segnalati con un anticipo di 200 metri sulle strade di scorrimento. Su tutte le altre la distanza minima tra il cartello di avviso e l'autovelox dovrà essere di 75 metri. Ieri importante summit al comando di polizia municipale tra il comandante Battipaglia e le rappresentanze sindacali. Dopo due mesi di agitazione, c'è finalmente l'ok al piano di sicurezza per l'estate.

«È stato elaborato - annuncia Antonio Pagano, segretario provinciale sindacato Csa - un piano di potenziamento garantendo una maggiore presenza della polizia municipale sul territorio». Ok ai nuovi lavori per la realizzazione della cella di sicurezza e al rifacimento della sala radio.