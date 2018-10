Lunedì 1 Ottobre 2018, 06:45

Aumentano gli incidenti, tornano gli autovelox mobili per rallentare le corse di auto e motociclette sulle strade comunali. A Salerno negli ultimi 9 mesi del 2018 si è registrata una media di 45 incidenti con 26 feriti al mese. Da oggi al vaglio il piano preliminare di istituzione dei controlli sul rispetto dei limiti della velocità sulle strade ritenute più a rischio. È già pronta una mappatura delle postazioni di controllo che partiranno da subito su via Lungomare Marconi, dove il tasso di incidentalità è in aumento insieme alla pericolosità legata all’alta velocità degli automobilisti. Il monitoraggio dovrebbe essere effettuato anche in turno dalle ore 18 e vedrà in azione quattro pattuglie dei vigili urbani con particolare attenzione alle serate del weekend. Non si esclude che gli autovelox saranno affiancati dai controlli con etilometro e test per verificare l’assunzione di droghe. Col ritorno degli autovelox, che mancano sul territorio comunale dallo scorso mese di febbraio, scattano anche i limiti di velocità, pronti a rendere ancora più dura la vita degli amanti della guida spericolata e quindi accelerata.