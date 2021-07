Avanzano le varianti nel Cilento migliorano gli infetti da «colombiana»

Sono dodici, finora, i casi di variante al virus emersi questa settimana nel salernitano. Di questi, uno di mutazione indiana (Delta), nove di quella inglese e due di quella cosiddetta brasiliana. Ha chiuso i battenti, ieri, la postazione mobile di vaccinazione di Capitolo San Matteo. Le seconde dosi previste al truck, saranno riprogrammate al teatro Augusteo e alla chiesa di Sant’Eustachio.

I CONTAGI

Sono 12, intanto, i tamponi positivi comunicati dall’Unità di crisi. Sono 6 le mutazioni comunicate al laboratorio dell’azienda ospedaliera universitaria questa settimana, di cui un caso di variante indiana (Delta), tre di quella inglese e due di brasiliana. Un altro contagio di variante Delta, la scorsa settimana, era stato rilevato a Scafati. Di questi, tre casi sono legati a pazienti ricoverati al Ruggi. Casi di variante inglese sono stati accertati anche nel Cilento. La conferma è arrivata dai tamponi inviati nei giorni scorsi all’Istituto zooprofilattico di Portici dal laboratorio dell’ospedale di Agropoli. Sarebbero state contagiate almeno sei persone, secondo i primi risultati arrivati ieri mattina sui primi tamponi analizzati. Nei prossimi giorni sono attesi gli esiti degli altri tamponi inviati, una trentina in tutto. I casi fanno riferimento a tamponi eseguiti sul territorio cilentano o dai sanitari delle Usca di Vallo della Lucania e Agropoli, quindi arrivano da diversi comuni cilentani. Resta da capire se le mutazioni accertate siano collegate fra di loro o fanno riferimento a casi di positività di diversa provenienza. Nei giorni scorsi era stata accertata, nel Cilento, la variante colombiana tra i casi positivi legati ai focolai di Piaggine e Laurino. Una emergenza generata probabilmente al rientro nel Cilento di una donna sudamericana che era stata per un mese nel suo paese di origine. La situazione nei due centri cilentani è ora piuttosto tranquilla. Le persone contagiate sono quasi tutte guarite. Resta ricoverata ad Agropoli, invece, la suora di 47 anni positiva con la variante colombiana. Sono 161, complessivamente, i casi di variante inglese e 59 quelli di mutazione indiana emersi nell’ultima settimana in Campania dall’analisi di 275 campioni di soggetti risultati positivi con tampone molecolare. I tamponi sono stati analizzati nell’ambito delle attività settimanali di sequenziamento previste dal piano di sorveglianza genomico della Regione Campania, condotto dall’Istituto zooprofilattico sperimentale del Mezzogiorno, dall’ospedale Cotugno afferente all’Azienda ospedaliera Dei Colli e dal Tigem. «La variante Delta è meglio coperta dalla vaccinazione completa – spiega Arcangelo Saggese Tozzi, responsabile emergenza covid dell’Asl – A Salerno non ci sono grandi allarmi, piccoli numeri. Con il tracciamento saremo in grado di isolare i focolai e di fare il sequenziamento per caratterizzare le varianti».

LE INOCULAZIONI

Sul fronte vaccinazioni, sono 620mila le persone vaccinate con una sola dose, 320 con entrambi. Le 300 mila restanti riceveranno il richiamo entro luglio. Mancano all’appello ancora 200mila persone non registrate. «Queste persone vanno invitate a vaccinarsi presentandosi agli hub di Salerno e provincia, anche senza essere iscritti in piattaforma – continua Saggese – Certo, sarebbe preferibile che le persone che ancora devono vaccinarsi si comincino ad iscrivere in modo da facilitarci nel lavoro. Entro 3 mesi si potrebbe raggiungere l’immunità di collettività fissato al 75 per cento della popolazione vaccinabile complessiva della provincia». Ha chiuso i battenti, ieri, la postazione mobile di vaccinazione di Capitolo San Matteo. Le seconde dosi previste al truck, saranno somministrate oggi all’Augusteo, domani a Sant’Eustachio, sabato di nuovo all’Augusteo, domenica e lunedì alla chiesa di Sant’Eustachio, martedì all’Augusteo e mercoledì a Sant’Eustachio. Sono 12 i tamponi positivi comunicati dall’Unità di crisi, di cui a Baronissi 2, Fisciano 1, Furore 1, Nocera Inferiore 1, Oliveto Citra 2, Piaggine 2, Salerno 1, Scafati 2