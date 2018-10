Aveva in casa un piccolo arsenale: in manette un venticinquenne

Martedì 16 Ottobre 2018, 17:19

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un venticinquenne di Laureana Cilento è stato arrestato dai carabinieri della compagnia di Agropoli, diretta dal capitano Francesco Manna, con l'accusa di detenzione abusiva di vario munizionamento. Nella sua casa custodiva oltre 60 munizioni, rivenute nel corso di una perquisizione domiciliare effettuata dai militari delle stazioni di Perdifumo e Torchiara. I carabinieri, complessivamente, hanno trovato 58 munizioni da caccia di vario calibro, una cartuccia a palla, due a pallettoni e due cartucce calibro 9 da guerra.Le munizioni sono state sottoposte a sequestro per i previsti accertamenti balistici, mentre il giovane, dopo le operazioni di rito, su disposizione della Procura della Repubblica di Vallo della Lucania, è stato condotto presso la propria abitazione in regime degli arresti domiciliari in attesa del rito direttissimo. Le indagini proseguono al fine di verificare perchè il giovane fosse in possesso di tante munizioni e per quale scopo.