ROCCAPIEMONTE. Fu trovato in casa con due piante di marijuana, di capana indiana, dell'altezza rispettiva di 2 ed un 1,5 metro. Il tribunale lo ha però assolto dall'accusa di detenzione ai fini di spaccio, al termine del dibattimento. Questo quanto deciso dal giudice monocratico per L.M. , 39enne originario di Cava de' Tirreni, ma residente a Roccapiemonte, finito in un blitz dei carabinieri il 15 luglio del 2013, culminato poi con una perquisizione in casa. Gli inquirenti scoprirono che nel giardino di pertinenza della propria abitazione, l'uomo aveva custodito due piante di marijuana. Tali organismi vegetali contenevano - secondo le analisi che furono poi effettuate - Delta 8/9 Thc, quindi classificata come sostanza stupefacente ricompresa nella tabella I dell'articolo 14 della stessa legge. Per l'uomo scattò la denuncia a piede libero e l'avvio contestuale di un procedimento giudiziario, dinanzi al tribunale. Giorni fa, il giudice lo ha però assolto da quell'accusa. La difesa, rappresentata dall'avvocato Giuseppe Fedele, aveva rimarcato nella sua arringa l'uso esclusivamente personale di quella sostanza, oltre alla condotta dell'imputato del tutto "inoffensiva", dunque senza elementi e riscontri che collegassero quelle due piante al mercato dello spaccio di stupefacenti. Non resterà ora che attendere il deposito delle motivazioni per meglio comprendere il ragionamento del giudice.

