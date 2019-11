Oltre 1400 munizioni di vario calibro sono state rinvenute dai carabinieri della stazione di Torchiara, della compagnia carabinieri di Agropoli, nella casa di un cinquantenne di Prignano Cilento. L'uomo è stato denunciato a piede libero per detenzione illecita di armi e omessa custodia delle stesse. I carabinieri erano intervenuti in quanto era stata segnalata la presenza del cinquantenne in forte stato di ebrezza presso un bar del posto. Dopo averlo sanzionato, i militari hanno proceduto al ritiro cautelare delle armi possedute e regolarmente denunciate.

Tuttavia, all’atto della perquisizione domiciliare, nell’abitazione sono state rinvenute oltre 1400 munizioni di vario calibro mai denunciate, incustodite e appoggiate sul camino e su un mobile della cucina. C'erano anche sette fucili in totale, di cui uno incustodito, appoggiato in prossimità delle munizioni.

L’arsenale è stato sequestrato, l’interessato è stato denunciato e a suo carico è stata inoltrata la proposta per il ritiro del porto d’armi.

