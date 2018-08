Mercoledì 22 Agosto 2018, 06:40 - Ultimo aggiornamento: 22-08-2018 07:12

NOCERA INFERIORE - Aveva girato due ospedali per un ascesso seguito ad un’iniezione intramuscolo, per poi morire dopo un’intera giornata trascorsa in ospedale, assistito fino all’ultimo dalla sorella. Si è svolta questa mattina l’autopsia sul corpo di Francesco Avitabile, il 47enne originario di Pagani, deceduto lo scorso venerdì mattina all’ospedale di Sarno. La Procura di Nocera Inferiore ha iscritto nel registro degli indagati cinque medici, che hanno assistito l’uomo sia a Nocera Inferiore, all’Umberto I, che a Sarno, al Villa Malta. L’accusa per tutti è di omicidio colposo in concorso. L’inchiesta è figlia della denuncia presentata dalla famiglia dell’uomo, assistita dall’avvocato Luigi Calabrese.Serviranno 90 giorni per conoscere i risultati dell’autopsia, effettuata dai periti Giuseppe Consalvo e Mario D’Antuono. L’indagine condotta dal sostituto Ernesto Caggiano dovrà accertare le cause del decesso, ma anche eventuali responsabilità mediche. Secondo i consulenti, un primo indizio arriverà dall’esito dei prelievi effettuati ieri mattina.