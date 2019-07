Sabato 20 Luglio 2019, 06:20

È Silverio Sica il nuovo presidente dell’Ordine forense di Salerno. Lo scrutinio dei voti conclusosi ieri sera gli affida fino al 2022 il timone dell’avvocatura salernitana, in continuità con la lunga gestione di Americo Montera, che stavolta è dovuto restare ai box per l’entrata in vigore del divieto di un terzo mandato consecutivo. Al penalista è andato il sostegno sia di Montera che del segretario uscente Gaetano Paolino, anche lui non eleggibile per la stessa ragione, e l’appoggio di due aggregazioni di candidati consiglieri che hanno fatto il pieno di preferenze. Dei 21 componenti del nuovo Consiglio dell’Ordine, a cui spetta la nomina del presidente, 19 sono avvocati che hanno sostenuto la corsa di Sica. Alla lista «Ex Novo-Avvocati 4.0», guidata da Carmen Piscitelli, sono andati 2 seggi, mentre «Avvocatura indipendente», messa in campo da Oreste Agosto, e «Il Faro» di Lucia Ragone non entrano nell’assise.«È stato un risultato strepitoso – commenta Sica – Anche tenendo conto che quasi non ho potuto fare campagna elettorale, visto che sono stato convocato meno di giorni prima. L’unica cosa che ho fatto è stato inviare una lettera ai colleghi, e se questo è bastato per riscuotere quasi la metà delle preferenze dei votanti, che sono stati tantissimi, direi che il risultato è ancora più importante». Al di là del successo personale sottolinea quello di tutta la lista, e in particolare delle donne («sostenute dal meccanismo della preferenza di genere»). Soprattutto, traccia subito un ponte di dialogo con la minoranza consiliare: «Sono contento anche che entri Carmen Piscitelli. È stata un’avversaria molto leale, corretta e intelligente, ho trovato in lei un avvocato degno di portare questo nome. Ogni collaborazione sarà bene accetta, governerò in sintonia con i colleghi e proteggerò l’Ordine. Chi mi conosce sa che non ho alcun senso del potere e che interpreto ogni ruolo davvero con spirito di servizio».