Giovedì 9 Maggio 2019, 08:36

Anche gli avvocati del foro di Nocera sono finiti sotto attacco hacker. Da due giorni la Pec, la posta elettronica certificata con valore legale che transita sui server Lextel, è inutilizzabile. Impossibile inviare e ricevere mail e quindi fascicoli relativi a procedimenti e altre incombenze legali. Sono state trafugate le password per cui i pirati informatici sono entrati in possesso dei dati personali degli utenti. E possono leggere, ed eventualmente manipolare, tutto quello che finisce in un fascicolo telematico anche se la procedura prevede il deposito del fascicolo anche attraverso un'altra piattaforma.Lextel ha comunicato che dovrebbe tornare tutto alla normalità in poco tempo. C'era il timore per chi aveva atti in scadenza per la rimessione in termini. A fugarli, nella tarda mattinata di ieri, una nota apparsa sul sito Internet del Consiglio dell'Ordine. In essa si spiega che «il gestore del servizio ha fornito adeguata certificazione attestante quanto accaduto da poter utilizzare per essere rimessi in termini ove il disservizio abbia causato il mancato rispetto delle scadenze di deposito telematico di atti». «In ogni caso ha detto il presidente Aniello Cosimato - il Consiglio continuerà a monitorare gli sviluppi della vicenda e ovviamente, sarà a fianco dei colleghi per la soluzione delle problematiche che potessero derivare da tale disfunzione».