Riconoscimento internazionale all'azienda ospedaliera universitaria Ruggi di Salerno per l'attività e gli interventi di cardiochirurgia estrema.

Nell'ambito dell'Aortic Symposium, il maggiore appuntamento mondiale del settore tenutosi a Boston in Usa a maggio, il reparto di Cardiochirurgia d'emergenza del Ruggi è stato infatti indicato come eccellenza internazionale dal maggiore esperto riconosciuto in questo campo, il professor Joseph Baviaria della University of Pennsylvania. A sottolineare l'importanza dell'evento è Severino Iesu, direttore della Struttura complessa di Cardiochirurgia d'emergenza del Ruggi. «L'Aortic symposium - spiega l'esperto - è l'evento mondiale più importante sulla chirurgia aortica, che è una parte importante della cardiochirurgia. Il maggiore esperto nel settore, riconosciuto a livello mondiale, Joseph Bavaria, dell'Università della Pennsylvania, nella sua relazione al congresso di Boston ha presentato i centri che storicamente fanno questo tipo di chirurgia, ovvero i centri di Hannover e Bologna, ed ha quindi sottolineato che ci sono centri emergenti che fanno questo tipo di chirurgia con risultati eccellenti e migliorativi rispetto a quelli storicì, citando a tal proposito il dipartimento di Cardiochirurgia d'urgenza dell'azienda ospedaliera universitaria Ruggi di Salerno e riferendosi alla Salerno experience».