Sabato 13 Ottobre 2018, 06:35

Sono stati identificati e denunciati a piede libero altri dieci minorenni che, secondo il procuratore capo presso il tribunale per i minorenne di Salerno, avrebbero fatto parte della gang che tra l'estate del 2017 fino allo scorso mese di luglio avrebbero messo a segno alcuni atti intimidatori ed episodi estorsivi nei confronti di cittadini stranieri gestori di attività commerciali del centro storico. Anche nei loro confronti (così come per i primi due denunciati, un minorenne ed un maggiorenne, ad agosto scorso) è stata contestata l'aggravante del metodo mafioso proprio per le minacce utilizzate nei confronti dei commercianti taglieggiati. E nel prosieguo delle indagini, la polizia ha individuato altri commercianti vittime della gang: sarebbero quattro o cinque, sempre stranieri, presi di mira dai baby criminali