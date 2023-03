Passante aggredito dalla babygang a Battipaglia

Far west a Battipaglia. Un passante è stato aggredito da una baby gang in un piazziale a ridosso di via Ionio nel rione Serroni. Ad agire un gruppo di ragazzi minorenni che hanno aggredito l'uomo che è rimasto ferito ad una spalla e ad una costola. Il violento episodio è stato messo a segno a ridosso di un bar in un piazzale dove di sera si radunano i ragazzi.

Sconosciuto per il momento il motivo dell'aggressione e non è escluso che i balordi abbiano tentato di derubare la vittima. L'uomo è stato circondato almeno da una decina di ragazzi che poi lo hanno picchiato e ferito. Stando alle persone residenti tra via Ionio e via Serroni non sarebbe la prima volta che avvengono aggressioni in quella zona e la baby gang in altre occasioni avrebbe già importunato ragazze e donne.