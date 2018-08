Domenica 26 Agosto 2018, 06:40

BARONISSI - Scavalcano le recinzioni ed entrano di notte nel parco del Labirinto di Acquamela, disturbando i residenti del quartiere. Si tratta di una banda di ragazzini tredicenni che crea scompiglio e preoccupazione. «Conosciamo volti e nomi», dice il sindaco, Gianfranco Valiante, che sollecita l’intervento di carabinieri e Tribunale dei Minori. Sembra, infatti, che l’ultimo episodio sia solo uno dei tanti.Sono state le immagini delle telecamere di videosorveglianza a rendere possibile l’identificazione del gruppetto. Il primo cittadino, preoccupato per il fenomeno, ha quindi scritto al Comandante della locale stazione dei carabinieri e della Compagnia di Mercato San Severino, segnalando «la quotidiana irruzione notturna della banda al Parco» e i militari, agli ordini del maggiore Alessandro Cisternino, si sono immediatamente attivati per le verifiche del caso.«I ragazzi, che pare consumino anche stupefacenti - denuncia Valiante - invadono il parco a chiusura della struttura da parte del gestore, intrattenendosi per molte ore». Da quello che è parso capire, oltre a piccoli danni alle giostre, fanno confusione, litigano, fumano e sporcano.