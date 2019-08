Sabato 24 Agosto 2019, 18:22 - Ultimo aggiornamento: 24-08-2019 18:27

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Erano le 5,30 quando ancora in tanti sostavano nell'area di via Bacco, a San Gregorio Magno. È una delle notti di Baccanalia, che di concluder domani, domenica. Tra i tanti ragazzi anche molti che avevano bevuto. Da qui la decisione di iniziare a pulire le strada con una botte comunale. Un modo per far capire che la serata era finita. Ma tra alcuni ragazzi sono iniziate delle scaramucce, uno di questi ha iniziato a provocare un operatore che puliva e che, per difendersi gli ha rivolto l'idrante contro, bagnando cosi anche il gruppo più vicino. Un gesto filmato, un video pubblicato dal sito on line Ondanews.«È un problema che abbiamo ogni anno - dice il sindaco, Nicola Padula - questo impone a tutti di essere presenti fino al mattino. Io stesso sono rimasto anche stanotte fino alle 6. Un episodio spiacevole sicuramente. In ogni caso rafforzeremo la vigilanza per evitare risse o scaramucce e fare in modo che prevalga solo la festa ed il sano divertimento».La festa bella di San Gregorio Magno ha anche questo risvolto della medaglia, fatto di tanti che si trattengono per strada anche fino al mattino alimentando le preoccupazioni di forze dell'ordine e dei tantissimi volontari impegnati per la sicurezza. Non a caso quest'anno è stato deciso di chiudere le cantine alle 2 di notte, sperando di anticipare il deflusso delle migliaia di persone che giungono per la tradizionale festa. Ogni anno la sicurezza è sempre l'elemento che mantiene tutti più sulle spine, proprio perché la caratteristica di Baccanalia è proprio il vino. Ma le piccole risse, soprattutto tra giovani che hanno alzato un po' il gomito, sono sempre inevitabili.