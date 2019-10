Giovedì 10 Ottobre 2019, 06:40

Un uomo di circa 60 anni, dipendente pubblico, è accusato di violenza su minore in un paese nell’area nord del Vallo di Diano. Nei giorni scorsi è stata notificato l’avviso di conclusione indagini nei suoi confronti, e ora avrà venti giorni per le memorie difensive. I fatti risalgono a questa estate. L’uomo, molto noto in paese, avvicina la figlia dei vicini di casa. La ragazzina ha soli 13 anni e sta giocando nel cortile di casa. Con una scusa si reca con lei in un luogo lontano da occhi indiscreti e a questo punto - stando alla denuncia - la bacia sulle labbra. La ragazzina impaurita scappa e dice tutto ai genitori che, a questo punto, decidono di rivolgersi immediatamente ai carabinieri della stazione di Polla che - occorre precisare hanno giurisdizione oltre che di Polla anche di Sant’Arsenio, San Pietro al Tanagro e San Rufo - e raccontano l’accaduto.