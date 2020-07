Invasione di pedalò, urla, schiamazzi e musica alta. È caos sulla spiaggia del Buondirmire. La splendida Baia di Palinuro, conosciuta in tutto il mondo per la sua spiaggia dorata e l’acqua verde cristallina, non è più luogo riservato ed esclusivo, ma un tratto di litorale dove si accede indiscriminatamente e dove regna il caos. A testimoniarlo è un video registrato nel weekend, dove si vedono tante persone nella baia per un evento musicale pubblicizzato. La Baia trasformata dalla nuova gestione in una discoteca all’aperto.

LE RIPRESE

Eppure questo tratto è inaccessibile tramite il sentiero via terra per un contenzioso tra privati e in generale interdetto per il rischio caduta massi dal costone roccioso adiacente. Nonostante questo, la baia del Buondormire viene raggiunta facilmente con pedalò, canoe e imbarcazioni private. Il video registrato nelle scorse ore ha fatto scalpore: in spiaggia regnava il caos, tra urla, schiamazzi e musica alta. Il Buondormire era fino allo scorso anno un luogo esclusivo, un'oasi di pace immersa nella natura che a Palinuro ha richiamato star di caratura internazionale: l'attore Leonardo Di Caprio, il campione mondiale di nuoto Michael Phelps, l'attore e produttore cinematografico statunitense Matthew McConaughey, la modella Claudia Schiffer e la principessa Charlotte Casiraghi. Un livello ben lontano dal caos registrato nei giorni scorsi. Le immagini sono finite dalla guardia costiera di Palinuro, cui si è rivolto il consigliere comunale di minoranza, Marco Sansiviero per avere chiarimenti sulla vicenda. Il Comune fa sapere che nessuna attività è autorizzata sulla spiaggia del Buondormire.