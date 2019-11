A Ruscio di Vallevona a Sanza, ignoti hanno devastato una baita in legno del Comune, scardinando la posta d’ingresso e rubando anche un stufa a legno presente all’interno. I ladri hanno scardinato e distrutto il cancello d’accesso all’area verde dove sono posizionate le baite per l’ospitalità in montagna. Un danno economico enorme, ma soprattutto un atto di criminalità compiuto per l’ennesima volta sul Cervati. Indagano i carabinieri. © RIPRODUZIONE RISERVATA