Calcinacci sono venuti giù questa mattina dal parapetto di un balcone in via Di Mezzo ad Angri. Al momento del cedimento non c'erano passanti a ridosso del centro storico. La strada è stata chiusa al transito dagli agenti della polizia locale, intervenuti sul posto insieme al personale della vigilanza urbanistica per mettere in sicurezza il tratto. Ai proprietari saranno ordinati interventi di somma urgenza, per tutelare la pubblica e privata incolumità.

