Ballottaggio a Eboli, Conte è il nuovo sindaco

Mario Conte è il nuovo sindaco di Eboli con il 58,18% (8.754 voti). Il candidato di Italia Viva e del partito Democratico, Antonio Cuomo, si ferma al 41,82% (6.292 voti). Grande festa nella sede elettorale di Conte, dove cittadini, candidati che lo hanno supportato durante l’intera campagna elettorale, e simpatizzanti sono rimasti lì per ore attendendo i risultati e pronti ad accogliere il nuovo sindaco. Anche l’onorevole Carmelo Conte è arrivato in Piazza Della Repubblica per festeggiare la vittoria del nipote, dopo cinquant’anni dalla sua elezione a sindaco della città di Eboli. «Bisogna ripartire dal 60% - ha affermato Carmelo Conte-, per ampliare ancora i consensi, mettendo insieme le tante energie di Eboli che sono andate via. Dobbiamo creare le condizioni affinché tornino coloro che sono andati via e fare in modo che nessuno lasci più la nostra città».

APPROFONDIMENTI LE ELEZIONI Elezioni 2021, l'affluenza ai ballottaggi in Campania a quota... LE ELEZIONI Elezioni a Eboli, Conte e Cuomo al ballottaggio