Ultimo aggiornamento: 07:00

Nuovo furto in piazza Duomo a Cava de' Tirreni ai piedi dell’albero di Natale. È accaduto nella notte quando ignoti avrebbero rubato la piccola statuetta. Secondo una prima ricostruzione, qualcuno approfittando dell’oscurità ha trafugato il Gesù Bambino. A quanto pare si tratterebbe dell’azione più di stampo vandalico che a scopo di lucro. Il fatto ha scatenato la rabbia dei residenti tanto da chiedere di controllare i filmati delle telecamere, a circuito fisso, per risalire ai responsabili.olo qualche settimana fa nella stessa piazza, furono asportate cinque piantine dalla fontana dei Delfini. Ad accorgersi del furto fu l’addetta alla pulizia che segnalò l’accaduto ai vigili. L’assessore alla sicurezza avviò le procedure per visionare le registrazioni. Dai filmati la polizia locale riuscì ad identificare l’autore. Ma non è l’unico caso che si è registrato nella centralissima Piazza di Corso Umberto I. L’anno scorso fu danneggiato lo stesso albero di Natale per un gesto con ogni probabilità esclusivamente vandalico. Un atto simile si è ripetuto anche quest’anno sulla strada nazionale. Il furto del Bambinello si sarebbe verificato la notte tra il primo e il due gennaio. Gli autori non avrebbero lasciato alcuna traccia.